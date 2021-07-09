RT НА РУССКОМ

9 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иванов
    Ещё СУ-57 существует в нескольких экземплярах, а у же новый самолёт собрались продавать. За 4 года ему создадут десят...Борисов рассказал...
  • Lanka Lankina
    Как говорится, примите моё "Фу"))) Скучно. Не "потянули" Вы дискуссию. С ВВП вообще полный провал: Вы ведь прекрасно ...Путин назвал разв...
  • Konstantin Петров
    Где Вы увидели, внимательная Вы наша, что я плюю в ВВП. Я вообще не обсуждал Внешний Валовой Продукт. У нас он такой ...Путин назвал разв...

Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова

Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова

Несмотря на уход Станислава Черчесова из сборной России, за время своей работы он успел добиться немалых успехов.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Александр Котов
Да бросьте хвалить. Посмотрите игру бельгии , яанглии ,украины. Наши не играют, а мяч пинают. Так, дворовая команда. Зато бабло получают хорошее. Им бы всем после провала застрелиться надо.
Елена Мамонова
результаты у него очень ниже среднего

Картина дня

наверх