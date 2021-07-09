Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова

RT НА РУССКОМСпортЧудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить ЧерчесоваНесмотря на уход Станислава Черчесова из сборной России, за время своей работы он успел добиться немалых успехов.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КотовДа бросьте хвалить. Посмотрите игру бельгии , яанглии ,украины. Наши не играют, а мяч пинают. Так, дворовая команда. Зато бабло получают хорошее. Им бы всем после провала застрелиться надо.Елена Мамоноварезультаты у него очень ниже среднегоКомментировать
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