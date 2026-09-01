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Пустой кузов не был ничейным

Пустой кузов не был ничейным

Груз доставлен, задний борт опущен, ящики переданы дальше. Машина разворачивается. Предыдущий материал этой серии остановился у батареи, где запас становился доступным лишь после последнего участка подвоза.

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