МО: в результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи повреждён корабль

ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет Вооружённых сил Украины, повреждён корабль — Минобороны РФВ результате попадания крылатой ракеты противника в судостроительный завод имени Бутомы в Керчи повреждения получил корабль, находившийся на заводе.
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