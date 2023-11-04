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МО: в результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи повреждён корабль

ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет Вооружённых сил Украины, повреждён корабль — Минобороны РФВ результате попадания крылатой ракеты противника в судостроительный завод имени Бутомы в Керчи повреждения получил корабль, находившийся на заводе.

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