НТИ Энерджинет: новый электродвигатель "Свирель" увеличит скорость дронов на 30%

Российские инженеры московского конструкторского бюро "Мотохром" разработали электродвигатель "Свирель", использование которого на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа позволит увеличить скорость их полета до 30%.
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