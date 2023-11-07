2 гола и 2 передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

«Тампа» упустила преимущество в три шайбы и уступила «Торонто» в овертайме. В ночь на 7 ноября в Торонто прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».