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Дьяков об Игнатьеве: «В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть»

В конце апреля стало известно, что сербский «Железничар» расторг контракт с 25-летним форвардом. – Вот сейчас вспомнил этого футболиста.

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