Более 9 тысяч жителей Казани заявили о своем участии в мероприятии «Лыжня России»

10 февраля в Казани состоится 42-я всероссийская массовая лыжная гонка под названием «Лыжня России». Соревнования пройдут на пяти площадках города, и на данный момент более 9 тысяч человек уже зарегистрировались.
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