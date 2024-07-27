Татьяна Бакальчук неожиданно для многих вышла в свет после сообщения о разводе

Татьяна Бакальчук. Фото aif.ruНедавно стало известно, что основательница популярного интернет-магазина “Вайлдберриз” и самая состоятельная женщина в России, Татьяна Бакальчук, расстается с мужем Владиславом после более чем двадцатилетнего брака.