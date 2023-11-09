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Голову снесло

Голову снесло

Поставил картину Михаил Местецкий, который вернулся в кино после затяжной творческой паузы. На вопрос, где он был восемь лет, прошедших со времен его яркого дебютного фильма «Тряпичный союз», Михаил может честно ответить: вместе с красавицей-женой, тоже режиссером Нигиной Сайфуллаевой, воспитывал малолетнего сына Ивана.

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