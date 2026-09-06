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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» уволила Гроссо после 4 игр при нем. Клуб проиграл все 3 матча в Серии А с общим счетом 1:9 и идет последним в таблице

Фабио Гроссо покинул пост главного тренера «Фиорентины».  Клуб из Флоренции объявил об увольнении 48-летнего специалиста, назначенного в июне.

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