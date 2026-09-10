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Мода осени-2026 держится на аксессуарах: броши уходят с лацканов, а ремни поднимаются поверх пальто

Мода осени-2026 держится на аксессуарах: броши уходят с лацканов, а ремни поднимаются поверх пальто

Осень 2026 года обещает быть по-настоящему выразительной во многом благодаря необычным и ярким аксессуарам, которые буквально оживляют образ и придают индивидуальности его обладательнице.

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