🇮🇶🇸🇾🏴 Разрастание угрозы ИГ в Сирии Помимо уже озвученных факторов, побудивших США увеличить группировку в Сирии, следует упомянуть и активизацию ИГ.
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🇮🇶🇸🇾🏴 Разрастание угрозы ИГ в Сирии Помимо уже озвученных факторов, побудивших США увеличить группировку в Сирии, следует упомянуть и активизацию ИГ.
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