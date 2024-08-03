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Главный инженер комплекса "Акватория" во Владивостоке попал под арест

Главный инженер комплекса "Акватория" во Владивостоке попал под арест

Суд отправил под арест главного инженера комплекса "Акватория" Игоря Черемисина, которого подозревают в отсутствии должной организации по техобслуживанию помещений, из-за чего произошло обрушение части металлических конструкций на людей.

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