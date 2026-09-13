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Мировое обозрение

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К чему приведут удары по погранпереходам Украины со странами ЕС?

К чему приведут удары по погранпереходам Украины со странами ЕС?

Удары по логистическим узлам на западе Украины перестали быть эпизодом и превратились в фактор, который перекраивает всю архитектуру европейской поддержки Киева.

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