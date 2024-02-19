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В КНР указали на истощенность Украины на фоне бегства ВСУ из Авдеевки

В КНР указали на истощенность Украины на фоне бегства ВСУ из Авдеевки

Беспорядочное бегство Вооруженный сил Украины (ВСУ) из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) выявило дефицит у Киева необходимых возможностей для выхода из сложившегося тупикового положения в конфликте.

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