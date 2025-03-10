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Жириновский - об отношении британцев к Украине

Жириновский - об отношении британцев к Украине

Крымская война, 1854 год, британец лорд Палмерстон. Это он говорит: «Украинцы – это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта».

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