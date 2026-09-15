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"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК

"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК

17-летний Александр Гребень заявил, что представители ТЦК сбили его с мотоцикла возле села Чудель Сарненского района Ровенской области, после чего избили.

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