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ИА Регнум

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Эксперт Дуб назвала геймеров идеальной мишенью для мошенников

Злоумышленники крадут деньги и данные любителей видеоигр через схемы с розыгрышами, общением в игровых чатах и фальшивой техподдержкой.

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