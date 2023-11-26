Воспитанницы кадетских корпусов увидели запуск "Союза" в Плесецке

Минобороны России организовало экскурсию до 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области.
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