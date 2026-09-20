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Рязанские новости

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Предварительные итоги выборов в Госдуму в Рязанской области

Предварительные итоги выборов в Госдуму в Рязанской области

По предварительным данным, в одномандатных округах Рязанской области кандидаты от «Единой России» лидируют.

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