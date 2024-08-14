Индийскую фармкомпанию обвинили в незаконной регистрации антибиотика в РФ

Исковое отношение о нарушении патентных прав на действующее вещество «биапенем», ответчиком по которому выступает Минздрав, подала в Арбитражный суд Москвы индийская компания «Копран Ризерч лабараториз лимитед», выяснили «Известия».
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