В «Домклик» зафиксировали рост цен на аренду в Петербурге на треть за год

Снижение отмечено только в Колпино, показывает статистика витрины. В остальных районах зафиксирован рост, максимальный — в Кировском, Фрунзенском и Пушкинском районах Средняя ставка аренды жилья в Санкт-Петербурге за год увеличилась на 30,4%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».