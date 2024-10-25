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В «Домклик» зафиксировали рост цен на аренду в Петербурге на треть за год

В «Домклик» зафиксировали рост цен на аренду в Петербурге на треть за год

Снижение отмечено только в Колпино, показывает статистика витрины. В остальных районах зафиксирован рост, максимальный — в Кировском, Фрунзенском и Пушкинском районах Средняя ставка аренды жилья в Санкт-Петербурге за год увеличилась на 30,4%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

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