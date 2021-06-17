Могут ли региональные власти установить свои условия для выплат на детей от 3 до 7 лет Ирина ИгнатенкоКлючевые условия для назначения выплат на детей от трех до семи лет указаны в постановлении Правительства № 384, принятом в марте прошлого года.
Могут ли региональные власти установить свои условия для выплат на детей от 3 до 7 лет Ирина ИгнатенкоКлючевые условия для назначения выплат на детей от трех до семи лет указаны в постановлении Правительства № 384, принятом в марте прошлого года.
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