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Могут ли региональные власти установить свои условия для выплат на детей от 3 до 7 лет

Могут ли региональные власти установить свои условия для выплат на детей от 3 до 7 лет

Могут ли региональные власти установить свои условия для выплат на детей от 3 до 7 лет Ирина ИгнатенкоКлючевые условия для назначения выплат на детей от трех до семи лет указаны в постановлении Правительства № 384, принятом в марте прошлого года.

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