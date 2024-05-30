Shot: Заворотнюк незадолго до смерти жаловалась на головные боли и слабость

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Как сообщил Telegram-канал Shot, женщину мучали головные боли и слабость, артистка очень похудела и почти не могла двигаться.
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