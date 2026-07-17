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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Григорий Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Григорий Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

После резонанса артист решил публично обратиться к пользователям и принес извинения за свои слова Певец Григорий Лепс принес публичные извинения после того, как его слова о российских семьях с доходом 200–300 тысяч рублей вызвали широкое обсуждение в сети.

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