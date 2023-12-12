Молодые мамы в декрете могут бесплатно получить новую профессию в Иркутске

В Иркутске женщины в декрете или безработные мамы с детьми дошкольного возраста могут бесплатно пройти профессиональное переобучение, а также получить новую специальность в рамках нацпроекта «Демография».
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