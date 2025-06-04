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Отец Илона Маска Эррол заявил, что Запад годами обманывал Россию

Отец Илона Маска Эррол заявил, что Запад годами обманывал Россию

Запад обманул Россию, пообещав не принимать Украину в НАТО. Конфликт стал способом использовать деньги налогоплательщиков в интересах оружейных компаний, заявил проекту Legitimate Targets отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол.

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