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«Ъ»: Минцифры обсуждает плату за зарубежный трафик объемом свыше 50 Гб в 5G

«Ъ»: Минцифры обсуждает плату за зарубежный трафик объемом свыше 50 Гб в 5G

Минцифры вновь обсуждает с операторами плату за международный мобильный трафик, на этот раз за объем свыше 50 Гб в сетях 5G, пишет «Коммерсантъ».

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