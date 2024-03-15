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Наше Ховрино

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  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
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    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Режим электронной очереди в ДЭГ во время голосования – штатная ситуация Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сообщил столичным журналистам, что электронное голосование работает штатно, режим электронной очереди – заранее предусмотренная ситуация.

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