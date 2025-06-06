Бывшего полицейского обвинили в получении взятки от главреда URA.RU

Карпову и Аллаярову изберут меру пресеченияВ Екатеринбурге бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП №10 Андрея Карпова обвинили в получении взятки по делу свердловского редактора информационного агентства URA.
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