Полицейского обвинили в получении взятки от главреда Ura.ru

Карпову и Аллаярову изберут меру пресеченияВ Екатеринбурге начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по городу Андрея Карпова обвинили в получении взятки по делу свердловского редактора информационного агентства Ura.
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