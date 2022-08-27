Латвия собралась строить концлагеря для инакомыслящих, а Литва - спрашивать на границе чей Крым. Неделя шпротных республик

Шпротные республики опять колбасит. Как известно, это именно у них в Европе самый запредельный уровень русофобии, они больше всех прыгали по поводу того, чтобы не выдавать россиянам визы (при том, что Германия с Францией были против) и при этом именно там же самый высокий уровень инфляции за последние месяцы.