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Латвия собралась строить концлагеря для инакомыслящих, а Литва - спрашивать на границе чей Крым. Неделя шпротных республик

Латвия собралась строить концлагеря для инакомыслящих, а Литва - спрашивать на границе чей Крым. Неделя шпротных республик

Шпротные республики опять колбасит. Как известно, это именно у них в Европе самый запредельный уровень русофобии, они больше всех прыгали по поводу того, чтобы не выдавать россиянам визы (при том, что Германия с Францией были против) и при этом именно там же самый высокий уровень инфляции за последние месяцы.

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