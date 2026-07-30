Лерчек явилась в суд на заседание по вопросу об изменении ей меры пресечения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, явилась на заседание в Гагаринский суд Москвы, где должен решиться вопрос об изменении ей меры пресечения, а также возобновиться процесс над блогером.