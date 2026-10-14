🤝 Какие меры поддержки участников СВО предоставляет крымский филиал фонда «Защитники Отечества» Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Глушков в эфире «Радио Крым» объяснил, как организована помощь бойцам и их семьям.
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