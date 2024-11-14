Олег Царёв: Зеленский будет делать всё для того, чтобы война не прекращалась

Читаю сообщение СВР о том, что, по поступающим данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены нынешнего руководства Украины путём проведения президентских и парламентских выборов в 2025 году в условиях продолжения боевых действий с Россией.