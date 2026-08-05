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Говорит Европа ⚡

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Наталья Влащенко: Чиновники превратились в премудрых пескарей, боящихся собственной тени

Наталья Влащенко: Чиновники превратились в премудрых пескарей, боящихся собственной тени

Почему чиновники предпочитают молчание прямым ответам? Как сомнительные телеграм-блогеры превратились в серых кардиналов большой политики? Действительно ли страх перед общественным мнением управляет государственными решениями? И почему вместо реформаторов мы видим премудрых пескарей, боящихся любого неосторожного слова? Молчание как новая форма общения В последние годы среди чиновников, депутатов … Читать далее: https://govorit.

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