Наталья Влащенко: Чиновники превратились в премудрых пескарей, боящихся собственной тени

Почему чиновники предпочитают молчание прямым ответам? Как сомнительные телеграм-блогеры превратились в серых кардиналов большой политики? Действительно ли страх перед общественным мнением управляет государственными решениями? И почему вместо реформаторов мы видим премудрых пескарей, боящихся любого неосторожного слова? Молчание как новая форма общения В последние годы среди чиновников, депутатов … Читать далее: https://govorit.