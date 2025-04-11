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Генерал Дмитрий Булгаков останется под стражей за мошенничество на 50 млн рублей

Генерал Дмитрий Булгаков останется под стражей за мошенничество на 50 млн рублей

Басманный суд Москвы продлил арест генералу армии Дмитрию Булгакову и ещё двум фигурантам дела о мошенничестве на 50 млн рублей.

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