В Минфине Татарстана призвали муниципалитеты к максимальной мобилизации налогов

В Министерстве финансов Татарстана состоялось совещание с руководителями финансовых органов муниципальных образований республики по вопросам исполнения местных бюджетов за 2024 год и ожидаемого исполнения в январе 2025 года.
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