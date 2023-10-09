NYT: Раненые американцы пожаловались на украинскую военную медицину

Потери бойцов ВС США, которые выступили за Киев в рамках СВО, продолжают расти. В Пентагоне открыли для раненных солдат дополнительный госпиталь — тем самым страна оказалась еще больше вовлечена в конфликт.
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