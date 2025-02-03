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Почему начало холодать: метеоролог Вильфанд рассказал, что в феврале-марте будет руководить погодой морозный Ла-Нинья

Почему начало холодать: метеоролог Вильфанд рассказал, что в феврале-марте будет руководить погодой морозный Ла-Нинья

Почему начало холодать: метеоролог Вильфанд рассказал, что в феврале-марте будет руководить погодой морозный Ла-Нинья Ольга БезродняяГлавный метеоролог России Роман Вильфанд, объяснил, что в феврале-марте россиян ждет климатическое явление Ла-Нинья, которое будет определять погоду в ближайшие два месяца.

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