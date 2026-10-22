На неделе с 13 по 19 октября инфляция в России замедлилась до 0,05%, а в годовом выражении опустилась до 7,15%.
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