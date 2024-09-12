Западные страны игнорируют бесчинства наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил представитель российской делегации на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Андрей Башилов, сообщает ТАСС.
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