В Британии выступление Фараджа сорвалось из-за баннера с Путиным

Недавно состоявшееся выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж оказалось под угрозой после того, как группа активистов на расстоянии управления опустила за его спиной баннер с изображением Владимира Путина.
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