СМИ США: независимо от результатов выборов новый американский президент приведёт мир к ядерной войне

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден ведет безрассудную политику в сфере стратегических вооружений, но главный претендент на его место от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в избирательной гонке может оказаться еще опаснее.
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