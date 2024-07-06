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ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы

ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько недель назад, в ООН обратилась Франция, Швеция и Нидерланды, с требованием провести немедленную проверку в отношении России.

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Комментарии
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Ирина52
&quot;У них два астронавта в космосе болтаются, спуститься не могут, а они что-то требовать вздумали, шавки.&quot; И еще уверяют, что на Луну летали  полвека тому назад...
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8 час.
Леонид Руси
Не качественные аккумуляторы у них на спутниках... И технологии древние... Отсталая, дикая Гейропка...
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6 час.
Евгения Болотова
Требуем от ООН в отношении России прекратить преднамеренные погодные действия, требуем прекратить это безобразное воздействие на погоду. Хотите остаться без хлеба?
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3 час.

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