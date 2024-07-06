ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько недель назад, в ООН обратилась Франция, Швеция и Нидерланды, с требованием провести немедленную проверку в отношении России.
ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы
Комментарии
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Ирина52
"У них два астронавта в космосе болтаются, спуститься не могут, а они что-то требовать вздумали, шавки." И еще уверяют, что на Луну летали полвека тому назад...
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8 час.
Леонид Руси
Не качественные аккумуляторы у них на спутниках... И технологии древние... Отсталая, дикая Гейропка...
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6 час.
Евгения Болотова
Требуем от ООН в отношении России прекратить преднамеренные погодные действия, требуем прекратить это безобразное воздействие на погоду. Хотите остаться без хлеба?
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3 час.
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