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В Забайкальском крае танкисты ВВО учились организовывать ночную танковую засаду

В Забайкальском крае танкисты ВВО учились организовывать ночную танковую засаду

В стрельбах приняли участие порядка 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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