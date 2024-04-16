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Воскрешение LawBreakers, релиз Harold Halibut, дата Sweet Transit 1.0, чаевые для разработчиков…

Воскрешение LawBreakers, релиз Harold Halibut, дата Sweet Transit 1.0, чаевые для разработчиков…

Авторы No Rest for the Wicked подготовили финальный трейлер, состоялся релиз инди-приключения Harold Halibut, средневековый градостроительный симулятор Manor Lords занял первое место в Steam по «добавляемости» в список желаемого, Sweet Transit вот-вот покинет ранний доступ, группа энтузиастов корпит над воскрешением LawBreakers, бывший президент Blizzard Майк Ибарра предложил начать добавлять в игры опцию «оставить чаевые» для разработчиков.

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