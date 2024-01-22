Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал первую победу в 2024 году – в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны» Ферстаппен выступал в классе GTD в составе экипажа №4 команды Redline вместе с Джанни Веккьо и Оле Штайнбратеном.