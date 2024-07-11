Свыше 3 тыс. жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации

С начала года современные квартиры по программе реновации в ЮВАО получили жители 85 старых домов. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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