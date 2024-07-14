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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн проиграл все 6 финалов в карьере. У Харри 0 голов в этих матчах

Кейн проиграл все 6 финалов в карьере. У Харри 0 голов в этих матчах

Сборная Англии уступила Испании (1:2) в финальном матче Евро-2024. Кейн начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

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